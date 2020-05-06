Ümraniye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi - Son Dakika

Ümraniye'de koronavirüs tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

Ümraniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.

Ümraniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin ruhsatsız olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerini denetledi. Denetimde iş yerinin açık olduğu ve içeride 14 kişinin bulunduğu belirlendi. İş yeri sahibi Mehmet T. ve 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerini mühürledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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