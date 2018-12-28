Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de "Kültür Kart" Uygulaması Başladı

Ümraniye'de "Kültür Kart" Uygulaması Başladı

1 saat önce

Ümraniye Belediyesi, ilçe sakinlerinin kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak ve kültür programlarına katılanları ödüllendirmek amacıyla "Kültür Kart" uygulamasını hayata geçirdi.

Ümraniye'de
Ümraniye Belediyesi, ilçe sakinlerinin kültürel ve sanatsal etkinliklere ilgisini artırmak ve kültür programlarına katılanları ödüllendirmek amacıyla "Kültür Kart" uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Kart'a sahip olan sanatseverler, katıldıkları her programa özel olarak kartlarına yüklenen puanlarla, hem kültür sanat programlarında öncelik kazanıyor, hem de çeşitli ödüllerin sahibi oluyor.


Ümraniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi ile Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezine kart okuyucu cihazlar kuruldu.

Kültür Kart sahipleri, edindikleri puanlar ile Bosna turuna katılmanın yanı sıra biriken puanları karşılığında keman, gitar, ney, org, bağlama, paten, tablet, saat, çanta, kulaklık, takım forması, bisiklet, hard disk, ebru seti gibi birçok ödül de elde edebiliyor. Ayrıca belediyenin düzenlediği çeşitli organizasyonlara katılımlarında kart sahibi öncelik hakkı kazanacak.

Kültür Kart sahibi olmak için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Ümraniye, Güncel
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