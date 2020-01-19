Ümraniye'de kuran kursunda yangın - Son Dakika

ÜMRANİYE'de bir kuran kursunda yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki 5 katlı Ulu Cami Kuran Kursu'nun dördüncü katındaki odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümraniye, Dudullu ve Ünalan'daki itfaiye ekipleri yangına kısa süre müdahalesiyle söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kuran kursu yetkilerinden yangınla ilgili bilgi aldı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Kursa kursunda içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın çıktığı yerde hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangın çıkış nedeni araştırıyor.

- İstanbul