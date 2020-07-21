Ümraniye'de kuyumcunun gasbedildiği iddiası - Son Dakika

Ümraniye'de, bir kuyumcunun gasbedilmesini soruşturan polis, olayın uydurma bir suç olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, kuyumcu Vehbi A, Sultanbeyli'den para ve altından oluşan kargoyu alarak 34 ZK 1503 plakalı otomobille yola çıktı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde seyir halindeki Vehbi A'nın aracının önü, burada içerisinde maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu başka bir otomobil tarafından kesildi.

Söz konusu araçtan inen iki kişi havaya ateş ederek Vehbi A'nın otomobilinin kapısını açıp buradaki para ve altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtı.

İhbar üzenine olay yerine gelen polis ekipleri, 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldığı belirtilen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Vehbi A'nın borçlarından kurtulmak için bir tanıdığı vasıtasıyla şüphelileri tuttuğu ve kendini gasbettirdiği belirlendi.

Vehbi A. ile şüphelileri tutmasını sağlayan arkadaşı da gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.