ÜMRANİYE'DE LAF ATMA CİNAYETİ - Son Dakika

Ümraniye'de 22 yaşındaki Ebubekir Doğanay iddiaya göre laf atma nedeniyle tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Doğanay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 25 Ağustos Salı saat 01.50 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ebubekir Doğanay ile kız arkadaşı yolda yürürken aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen Mert Ö., Berkan Ö.A. ile karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra çıkan kavgada Ebubekir Doğanay silahla yaralandı. Ebubekir Doğanay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, konu ile ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Mert Ö.(18) ve Berkan Ö.A.(18) isimli 2 şüpheliyi Ümraniye'de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirtildi. Polis, yaptığı soruşturmada iki şüphelinin öldürülen Ebubekir Doğanay'ın kız arkadaşına laf attığını ve aralarında husumet bulunduğunu tespit etti. Şubede işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mert Ö. tutuklanırken, Berkan Ö.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.