Ümraniye'de lüks cipin bina boşluğuna düştüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'de lüks cipin bina boşluğuna düştüğü anlar kamerada

26.05.2022 14:19
Ümraniye'de lüks cipin bina boşluğuna düştüğü anlar kamerada

Ümraniye'de lüks cipiyle yokuş aşağı geri geri gelirken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 5 katlı binanın boşluğuna düştü.

Ümraniye'de lüks cipiyle yokuş aşağı geri geri gelirken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, 5 katlı binanın boşluğuna düştü. Yaşanan kazada kadın sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay saat 11.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre oturduğu sitenin otoparkından 34 TC 7330 plakalı Range Rover marka lüks cipiyle çıkan henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücü Sevin Sokak üzerinde yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada otomobilinin geri kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cip sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Olayı gören vatandaşlar yardım etmek için hemen olay yerine koştu. Düşen cip apartman boşluğunda sıkışırken içerisindeki kadın sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İhbar ile olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken yaralanan kadın sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa sevk edilerek çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici sayesinde düştüğü apartman boşluğundan çıkarılan lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olay anında otomobilin düştüğü binada oturan Fatma K. "Araba sokaktan geri geri geldi, apartman boşluğuna düştü. Kadın otomobil içerisinde tepeleme kaldı, çok korktuk. Sonra bir arkadaş kadını zor çıkardı. Ama emniyet kemerini takmamıştı. Araçta tek bir sürücü vardı. Gördüğüm kadarıyla kadının ensesi kötü görünüyordu. Binamızda maddi hasar meydana geldi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Range Rover, Ümraniye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de lüks cipin bina boşluğuna düştüğü anlar kamerada - Son Dakika


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