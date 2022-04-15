Ümraniye'de lüks otomobillerin yan aynalarını çaldılar - Son Dakika

Ümraniye'de şüpheli 2 hırsız lüks otomobillerin 30 bin TL değerindeki yan aynalarını çaldı. Lüks otomobillerin yan aynalarının çalınma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Ümraniye Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 lüks aracı hedef alan 3 kişi, lüks otomobillerin piyasa değeri 30 bin TL değerindeki aynaların yanına geldi. Bir kişi araçta etrafı kontrol ederken iki kişi de yan aynaları sökmeye başladı. Etrafı kolaçan eden hırsızlar söktükleri yan aynaları kucaklayıp sırra kadem bastı. Sabah işe gitmek için uyanan araç sahibi Bülent Ürenay, aracının yan aynalarının olmadığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Lüks otomobillerin yan aynalarını çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Sabah işe gitmek için araca geldiğimde aracımın aynalarının çaldıklarını fark ettim"

Konu hakkında konuşan araç sahibi Bülent Ürenay, "Olay dün gece saatlerinde gerçekleşti. Sabah işe gitmek için araca geldiğimde aracımın yan aynalarının çalındığını fark ettim. Yan komşumun aracının da aynalarını çalmışlar. Polise şikayette bulunduk. Hırsızlardan birisi yakalanmış ama savcılık kararıyla serbest bırakıldığını öğrendim. Aracımın 2 yan ayna camının toplam maliyeti 12 bin TL'ydi. Komşumun çalınan yan aynalarının maliyeti ise 15-16 bin TL civarındaydı. Yetkililerden yardım istiyorum. Dün gece Ümraniye'de yaklaşık 12-13 tane lüks araçların yan aynalarını çalmışlar. Hırsızlar o kadar rahat ki sanki evinden bir eşyayı alıp cebine koyup gidiyor. Yetkililerden bu tür olayların önüne geçilmesini istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL