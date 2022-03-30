Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

30.03.2022 00:57
Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada

Ümraniye'de bulunan bir mağaza zincirinin açılışında çeşitli ürünlerde indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağaza açılışına akın ederken büyük izdiham yaşandı.

Ümraniye'de bulunan bir mağaza zincirinin açılışında çeşitli ürünlerde indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağaza açılışına akın ederken büyük izdiham yaşandı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel indirimli ürünlerin satışa çıkarılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazaya akın etti. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada büyük izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de mağaza açılışında ucuzluk izdihamı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement