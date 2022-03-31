Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı - Son Dakika
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Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı

31.03.2022 12:26
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı

Ümraniye'de bir evin bahçesine giren 2 şüpheli, su sebili, tencere, leğen ve koşu bandı çalarak kayıplara karıştı.

Ümraniye'de bir evin bahçesine giren 2 şüpheli, su sebili, tencere, leğen ve koşu bandı çalarak kayıplara karıştı. Pes dedirten hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesine gece saatlerinde giren iki şüpheli, kapı girişinde bulunan su sebili, tencere, leğen ve koşu aletini çaldı. Ev sahiplerinin uykuda olmasını fırsat bilen şüpheliler kısa sürede çaldıkları eşyalarla birlikte kayıplara karıştı. Ev sahipleri mahallede sıkça hırsızlık yaşandığını belirterek konuya ilişkin şikayetçi oldu. Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin rahata tavırlarıysa gözden kaçmadı.

"Hırsızlar geriye bir leğen bırakmışlar"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan ev sahibi Şahin Ateş, "Burada gördükleri ne varsa alıp gitmişler. Burada hırsızlık sürekli yaşanıyor, alıştık. Daha önceden komşumuzun evine girmişlerdi. Bu konuda bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Cezalar caydırıcı olsun. Hırsızlar geriye bir leğen bırakmışlar. Onu da bize hediye etmek istediler sanırım" diye konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı

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Cumartesi, Ümraniye, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni çaldı - Son Dakika


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