Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı

31.03.2022 20:36

Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı -Önüne geleni çaldılar: Su sebili, tencere, leğen -Ümraniye'de bahçeye giren şüphelilerin hırsızlık anı kamerada Ümraniye'de bir evin bahçesine giren 2 şüpheli, su sebili, tencere, leğen ve koşu bandı çalarak kayıplara karıştı.

Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı

-Önüne geleni çaldılar: Su sebili, tencere, leğen

-Ümraniye'de bahçeye giren şüphelilerin hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir evin bahçesine giren 2 şüpheli, su sebili, tencere, leğen ve koşu bandı çalarak kayıplara karıştı. Pes dedirten hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesine gece saatlerinde giren iki şüpheli, kapı girişinde bulunan su sebili, tencere, leğen ve koşu aletini çaldı. Ev sahiplerinin uykuda olmasını fırsat bilen şüpheliler kısa sürede çaldıkları eşyalarla birlikte kayıplara karıştı. Ev sahipleri mahallede sıkça hırsızlık yaşandığını belirterek konuya ilişkin şikayetçi oldu. Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin rahata tavırlarıysa gözden kaçmadı.

"Hırsızlar geriye bir leğen bırakmışlar"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan ev sahibi Şahin Ateş, "Burada gördükleri ne varsa alıp gitmişler. Burada hırsızlık sürekli yaşanıyor, alıştık. Daha önceden komşumuzun evine girmişlerdi. Bu konuda bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Cezalar caydırıcı olsun. Hırsızlar geriye bir leğen bırakmışlar. Onu da bize hediye etmek istediler sanırım" diye konuştu.

Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı
Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı

YORUMLAR
500
Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı Son dakika haber! Baraj havzasına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı Son dakika haber! Baraj havzasına yapılan kaçak yapılar için yıkım kararı

Ümraniye, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:42:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de mahalleyi mesken tutan hırsızlar önüne geleni böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement