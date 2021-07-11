Üye Girişi
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

11.07.2021 01:08

Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısında, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı.

Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısında, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Makas atan otomobil ise su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Ümraniye Şile Otoyolu Nevzat Demir Spor Tesisleri karşısı Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak Çekmeköy istikametine gitmekte olan Safa Kaçmaz'ın kullandığı 34 EFS 777 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Biradem Ekiz'in kullandığı 06 BF 7269 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kontrolünden çıktı. 06 BF 7269 plakalı otomobil yol kenarında bulunan ağaçlık alana uçarken, Safa Kaçmaz'ın kullandığı otomobil ise yol kenarındaki kanala devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Biradem Ekiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Safa Kaçmaz ile yanında bulunan arkadaşları Ozan Gezer ve Samet Taşkın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kazdan dolayı gözyaşlarını tutamayan genci, yanında bulunan arkadaşları teselli etti. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın parçaları yola savruldu.

Olayın görgü tanını vatandaş," Araç hızlı geliyormuş. Ben tam görmedim ama öyle söylüyorlar araca çarpıyor işte araç bu gördüğünüz yere çıkıyor diğer araç'da zaten orda kalmış. yaralıların durumu iyi Ambulans ile hastaneye götürdüler durumu iyi" dedi

Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

Ümraniye, Otomobil, Şile, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 00:03 Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan, Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü 23:05 Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan, Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi 19:16 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu 18:08 Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 07:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de makas atarak ilerleyen otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement