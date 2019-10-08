Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de market soygunu
Son Dakika Güncel Ümraniye'de market soygunu

Ümraniye'de market soygunu

29 dakika önce

Ümraniye'de market çalışanının kafasına silah dayayarak bir miktar para gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de market çalışanının kafasına silah dayayarak bir miktar para gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de saat 21.36 sıralarında Çakmak Mahallesi Akasya Sokak'taki bir marketten para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Bayer G'yi Ümraniye'de, gasp olayını gerçekleştiren Levent K'yı ise Sultanbeyli'de yakaladı.

Şüpheli Levent K'nın üzerinde, olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde markete giren şüphelinin, kafasına silah dayadığı market çalışanını tehdit ederek kasadaki paraları alma anı görülüyor.

Ümraniye'de market soygunu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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