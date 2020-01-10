ÜMRANİYE'DE MARKET SOYGUNU - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE MARKET SOYGUNU

14 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Ümraniye'de bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı.

ÜMRANİYE'DE MARKET SOYGUNU, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Ümraniye'de bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, İnkılap Mahallesi İlkkurşun Caddesi üzerinde bulunan marketler zincirinin bir şubesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi cadde üzerindeki markete girdi. Soyguncu, silah göstererek kasiyer kadını etkisiz hale getirdi. Ardından kasadaki bir miktar parayı gasp eden soyguncu, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, markette inceleme yaptı. Marketin güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde soygunu gerçekleştiren kişinin, 20-25 yaşlarında birisi olduğu tespit edildi. Ekipler, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir mahalleli, "Akşam saat 20.00 sıralarında mahallemizde bulunan markete maskeli bir şahıs girip çalışan personele silah çekip bir miktar para alıp olay yerinden kaçmıştır. Biz de olayı çalışan kişilerden duyduk" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin markete çalışması

-Kasiyer Kadının üzülmesinden detaylar

-Olay yeri incele ekipleri

-Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi

-Vatandaşla röp.

Genel ve detaylar


İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:09 Kaynak: DHA
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