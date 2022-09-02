Ümraniye'de el freni çekilmeyen cip yolda kaydı, vatandaş iterek durdurmaya çalıştı - Son Dakika
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Ümraniye'de el freni çekilmeyen cip yolda kaydı, vatandaş iterek durdurmaya çalıştı

02.09.2022 10:18

Ümraniye'de markete giden sürücü el frenini çekmeyi unutunca cip yokuştan aşağıya hareket etti.

Ümraniye'de markete giden sürücü el frenini çekmeyi unutunca cip yokuştan aşağıya hareket etti. Cipin sürücüsüz şekilde hareket ettiğini gören vatandaşlar cipin önüne geçip iterek cipi durdurdu. Vatandaşlar tarafından cipin başka bir yola doğru itilerek yokuşlu yoldan çekilmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Çakmak Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu cip yokuş aşağıya hareket etmeye başladı. O anlarda park halindeki arabasına binen Sezgin Maden, aracın sürücüsü olmadan hareket ettiğini gördü. Sezgin Maden aracından inerek sürücüsüz bir şekilde hareket eden cipi durdurmak için cipin önüne geçti. Yokuş aşağıya hareket halinde olan cip, Maden ve esnaf bir vatandaşın müdahalesi ile yavaşlatıldıktan sonra caddeye çıkan rampa sokağa doğru itildi. Cip hızının azaltılmasıyla rampada durduruldu. Markete giden araç sahibi market önüne park ettiği cipini marketin yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunca şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların müdahalesi sonrası yokuş aşağıya hareket eden cipin durdurulmasıyla muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu. Olay anı saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.

Aracı durduran Sezgin Maden, "Saat 14.00 civarında ofisten çıkıp arabama bindim hareket ettim o esnada karşımda kırmızı bir araç hafif hafif geliyordu. Dikkat ettiğimde normal bir araç kalkışı olmadığını gördüm. Dikkatle tekrardan baktığımda şoför mahallinde şoför yoktu. 'Acaba güneşten mi yanılıyorum' dedim. Sonra bir daha baktım şoför olmadığını görünce hemen el frenini çektim önüne geçtim. Elimle durdurmaya çalıştım bir nebze olsun hızını kestim. Sonra bir ara aklıma geldi kapıyı açıp el frenini çekmek istedim baktım ki kapı kilitli. Akabinde yolun yarısına kadar gelmiş olduk. Düz şekilde aşağıya gidiyor eğer öyle devam etseydi onlarca araba ve çok sayıda yaya vardı. Allah'tan benim itelemem ile birlikte direksiyon sağa doğru kaydı ve kilitlendi. Tam sağ tarafta bir rampa vardı esnaftan da yardım istedim bir genç geldi yardımcı oldu. Bizim hızını kesmemiz ile birlikte yokuşu tırmanamadı araba. Gitti geri geldi beşik gibi sallanarak durdu" dedi.

Sezgin Maden, "Arabanın sahibi kim bilmiyoruz. Hemen yanımızdaki esnaf arkadaş polisi aradı. 5 dakika geçmeden aracın sahibi arabasını arayarak yanımıza kadar geldi. Sorduk araç sizin mi diye evet dedi. Neden böyle olduğunu sordum market alışverişine gittiğini ve dalgınlıkla el frenini çekmediğini belirtti. Soğukkanlılıkla teşekkür ederek gitti" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, Tragger, Maden, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de el freni çekilmeyen cip yolda kaydı, vatandaş iterek durdurmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de el freni çekilmeyen cip yolda kaydı, vatandaş iterek durdurmaya çalıştı - Son Dakika
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