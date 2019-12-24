Ümraniye'de markette silahlı soygun - Son Dakika

Ümraniye'de bir markete giren silahlı şahıs, market çalışanlarını silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Ardından kasadan bir miktar parayı çalarak kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.



Olay, Ümraniye Altınşehir Mahallesinde bulunan bir markette saat 13.30 sıralarında yaşandı. Markete giren şahıs, silahını market çalışanlarına doğrultarak etkisiz hale getirdi. Silahlı şahıs, panik yaşayan market çalışanından kasayı açmasını istedi. Şahıs kasada bulunan bir miktar parayı alarak marketten hızla uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Markette inceleme yapan polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL