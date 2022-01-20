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ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR

20.01.2022 10:52

ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILARCengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir grup kadın, giydikleri çarşafın altına saklayarak marketten çaldıkları ürünlerle kayıplara karıştı.

ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir grup kadın, giydikleri çarşafın altına saklayarak marketten çaldıkları ürünlerle kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Yüzlerinde cerrahi maske olan 5-6 kişilik bir grup kadın, markete girdi. Alışveriş yapar gibi raflardaki ürünlere bakan şüpheliler, yan yana durup çalışanların görmelerini engelleyip, çaldıkları ürünleri çarşaf ve şallarının altında sakladı. Şüpheliler, çaldıkları ürünlerle marketten çıkarak uzaklaştı. Bir süre sonra zeytinyağı raflarının boş olduğunu gören market çalışanları, güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Hırsızlık anlarının görüntülere yansıdığının görülmesi üzerine durum polise bildirildi. Kamera görüntülerini alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'UCUZ ÜRÜNLERİ DEĞİL, PAHALI ÜRÜNLERİ SEÇMİŞLER'

Market Sahibi İsmet Düzgün "Akşam saatlerinde mağazayı boş bulup içeri giriyorlar. Zeytinyağı, deterjan, bebek bezi, kahve gibi ürünleri çalmışlar. Birbirlerini kamufle ediyorlar. Çarşaf ve şalların altında düzenek var, dolduruyorlar çaldıklarını" diye konuştu. Pahalı ürünleri seçtiklerini söyleyen market müdürü Servet Düzgün "Önce 2 küçük kız çocuğu keşfe geliyor. Mağazada kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Ucuz ürünleri almıyorlar, pahalı ürünleri seçiyorlar. Görünmemek için 2 kişi kamufle ediyor, diğerleri de çaldıklarını koltuk altı, etek altı ve çarşaf altlarına dolduruyor. Yaklaşık 10 bin liralık ürün çalındı" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Marketteki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete giren kadınların yan yana durarak, çalışanların görmesini engelleyip, çaldıkları ürünleri çarşaf ve şalın adlına sakladıkları görülüyor. Şüphelilerin, alışveriş yapar gibi raf aralarında gezindikleri ve çaldıkları ürünlerle birlikte marketten çıktıkları kameraya yansıyor.

ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR
ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR
ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR
ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR
ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR
ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR
ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR

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Zeytinyağı, alışveriş, Hırsızlık, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE MARKETTEN ÇALDIKLARINI GİYDİKLERİ ÇARŞAFIN ALTINDA SAKLADILAR - Son Dakika
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