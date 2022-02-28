Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı - Son Dakika
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Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı

28.02.2022 10:11

Ümraniye'de bir binaya giren yüzleri maskeli iki şüpheli, bodrum katta bulunan depoya inerek elektrik merdiveni ile semaver çaldı.

Ümraniye'de bir binaya giren yüzleri maskeli iki şüpheli, bodrum katta bulunan depoya inerek elektrik merdiveni ile semaver çaldı. Sakin tavırlar içerisinde binadan ayrılan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye'de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binaya giriş yapan iki şüpheli şahıs, bodrum kattaki depoya inerek elektrik merdiveni ile semaveri çaldı. Kısa sürede sakin tavırlar içerisinde eşyaları çalan şüpheliler, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, binaya giriş yapan şüphelilerin bodrum kata inerek eşyaları çaldıktan sonra çıkış yaparak yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

"MERDİVEN VE SEMAVER ÇALINDI"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan bina sakini Sevim Arslan, "Komşumuz hırsızların çıkış yaptığınca fark edince yönetici olduğum için bana gelip söyledi. Ben de bina sakinlerine sorduğumda eşyaları kontrol etmek için bodruma indik. Merdiven ile semaver çalmışlar. Öncesinde binaya gelen bir kişi kapıyı açık bırakmış. Hırsızlarda bu durumdan faydalanıp içeri girmiş" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam/ İHA)

Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı
Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı

YORUMLAR
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Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maskeli hırsızlardan merdiven ve semaver hırsızlığı - Son Dakika


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