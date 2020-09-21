Ümraniye'de meşaleli kız alma merasimi kamerada - Son Dakika

ÜMRANİYE'de maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş de edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de İstek Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleşen evden gelin alma merasiminde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaksızın eğlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülere ayrıca gelin almaya gelen grubun zaman zaman havaya ateş ettiği ve meşaleler yakıldığı görüldü.