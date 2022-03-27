Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu

27.03.2022 10:56

Son dakika haberi: Ümraniye Çakmak metro istasyonundaki elektrik panolarında yangın çıktı.

Ümraniye Çakmak metro istasyonundaki elektrik panolarında yangın çıktı. Tren seferlerinin durdurulduğu metro durağı, yolcu girişine kapatıldı.

Yangın, Ümraniye Çakmak Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro istasyonuna ait elektrik panolarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden metro personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler yangına müdahale ederken, istasyonda tren seferleri durduruldu. Metro durağına şerit çekilerek vatandaşların istasyona girişi yasaklandı.

İtfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu
Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu
Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu
Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu
Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ümraniye'de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler durduruldu - Son Dakika
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