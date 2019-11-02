Ümraniye'de minibüs alev alev yandı
6 saat önce
ÜMRANİYE'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Ümraniye Barajyolu Caddesi'nde ilerleyen minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Minibüsü bir anda alevler sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Minibüsü saran alevlere çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.
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