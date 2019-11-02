Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de minibüsün alev alev yandığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de minibüsün alev alev yandığı anlar kamerada

Ümraniye'de minibüsün alev alev yandığı anlar kamerada

6 saat önce

Ümraniye'de seyir halinde olan minibüs bir anda alev aldı.

Ümraniye'de minibüsün alev alev yandığı anlar kamerada, System.String[]

Ümraniye'de seyir halinde olan minibüs bir anda alev aldı. Araçtaki 4 işi kendilerini dışarı son anda atarken araç yol üzerinde alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ümraniye Barajyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs tipi aracın motor kısmı bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Zafer Özbağ ile beraberindeki 3 kişi, yanmaya başlayan aracı durdurarak kendilerini dışarı attı. Yangının kısa sürede büyüdüğü araç yol üzerinde alev alev yandı. Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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