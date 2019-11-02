Ümraniye'de minibüsün alev alev yandığı anlar kamerada

Minibüs seyir halindeyken alev aldı, 4 kişi kendini dışarı zor attı

İSTANBUL - Ümraniye'de seyir halinde olan minibüs bir anda alev aldı. Araçtaki 4 işi kendilerini dışarı son anda atarken araç yol üzerinde alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Barajyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs tipi aracın motor kısmı bir anda alev aldı. Araç sürücüsü Zafer Özbağ ile beraberindeki 3 kişi, yanmaya başlayan aracı durdurarak kendilerini dışarı attılar. Yangının kısa sürede büyüdüğü araç yol üzerinde alev alev yandı. Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken araç kullanılamaz hale geldi.