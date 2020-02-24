Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
7 saat önce
Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA Ümraniye'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıKaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA
Ümraniye'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza Ümraniye Altınşehir
Mahallesi'nde yer alan Acısu
Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.
Beykoz- Kadıköy
seferine devam eden özel halk otobüsüne ara sokaktan çıkan O.S.'nin kullandığı minibüs çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Yapılan incelemede O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü
--------
-güvenlik kamerası
-genel ve detay
Son Dakika Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz