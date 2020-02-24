Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada

6 saat önce

ÜMRANİYE'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıKaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.

Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada, System.String[]

ÜMRANİYE'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.

Beykoz- Kadıköy seferine devam eden özel halk otobüsüne ara sokaktan çıkan O.S.'nin  kullandığı minibüs çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Yapılan incelemede O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Altınşehir, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:30:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]