Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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Ümraniye'de minibüsün özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada
6 saat önce
ÜMRANİYE'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdıKaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de minibüs ile özel halk otobüsünün çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Acısu Caddesi'nde geçtiğimiz cuma akşamı meydana geldi.
Beykoz- Kadıköy
seferine devam eden özel halk otobüsüne ara sokaktan çıkan O.S.'nin kullandığı minibüs çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Otobüsteki yolcular kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Yapılan incelemede O.S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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