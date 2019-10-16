Son Dakika Haberleri: ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN (1)
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN (1)

ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN (1)

1 saat önce

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAÜmraniye yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN (1), System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Ümraniye yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Alevlerin yükseldiği yangından görüntüler


Ümraniye, Dudullu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:22 Kaynak: DHA
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