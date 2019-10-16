Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Ümraniye yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.