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ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

40 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAÜmraniye Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Ümraniye Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yukarı Dudullu Mahallesi İnceyay Sokak üzerinde bulunan tek katlı mobilya cila atölyesinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Çavuşbaşı, Kayışdağı, Kartal ve Kadıköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki binalara sirayet etmemesi için büyük çaba harcadı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Serdal Varal, "Biz dernekte oturuyorduk. Haber geldi, arabalarınızı alın oradan diye. Araçları almaya geldik. Ufak bir ateş vardı. Ondan sonra birden alevlendi. Hızlı bir şekilde yanmaya başladı. Birden parladı. İtfaiyeyi çağırdık, bekledik. Allaha şükür yaralı ve can kaybı yok" dedi.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan atölye(cep telefonu görüntüsü)

-Yangının çıktığı bina

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Müdahaleleri izleyen vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay


Ümraniye, İtfaiye, Dudullu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:06 Kaynak: DHA
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