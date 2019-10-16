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(Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

32 dakika önce

ÜMRANİYE Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

(Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın, System.String[]
ÜMRANİYE Yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yukarı Dudullu Mahallesi İnceyay Sokak üzerinde bulunan tek katlı mobilya cila atölyesinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Çavuşbaşı, Kayışdağı, Kartal ve Kadıköy müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki binalara sirayet etmemesi için büyük çaba harcadı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken atölyede büyük çaplı hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Mahalle sakini Serdal Varal, "Biz dernekte oturuyorduk. Haber geldi, arabalarınızı alın oradan diye. Araçları almaya geldik. Ufak bir ateş vardı. Ondan sonra birden alevlendi. Hızlı bir şekilde yanmaya başladı. Birden parladı. İtfaiyeyi çağırdık, bekledik. Allaha şükür yaralı ve can kaybı yok" dedi.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.


- İstanbul
Ümraniye, Dudullu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
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