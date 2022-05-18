ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

18.05.2022 16:07

ÜMRANİYE Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

ÜMRANİYE Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde çıktıi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı alevlere teslim oldu. Dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle panik yaşayanlar sokağa döküldü. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.

ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN
ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

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Kaynak: DHA

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