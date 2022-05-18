Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
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Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

18.05.2022 15:57

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

İSTANBUL - Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olay, Ümraniye Alemdağ Caddesi İstiklal Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik olan vatandaşlar sokağa döküldü. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü
Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

YORUMLAR
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ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN ÜMRANİYE'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika


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