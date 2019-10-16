Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın - yeniden
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Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHAÜmraniye yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:32 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA
Ümraniye yukarı Dudullu'da tek katlı mobilya cila atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, çok sayıda ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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