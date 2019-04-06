Ümraniye'de Mobilya Mağazasında Yangın
1 saat önce
Ümraniye'de bir mobilya mağazasının çatısında çıkan ve yandaki binaya sıçrayan yangın maddi hasara sebep oldu.
Ümraniye
'de bir mobilya mağazasının çatısında çıkan ve yandaki binaya sıçrayan yangın maddi hasara sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, YukarI Dudullu
Mahallesi Necip Fazıl
Bulvarı üzerinde bulunan üç katlı bir mobilya mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis
çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan binanın çatısına da sıçrayan yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında, binalarda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:46 Kaynak: AA
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı
Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı
Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı