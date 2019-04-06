Ümraniye'de Mobilya Mağazasında Yangın

Ümraniye'de bir mobilya mağazasının çatısında çıkan ve yandaki binaya sıçrayan yangın maddi hasara sebep oldu.

Ümraniye'de bir mobilya mağazasının çatısında çıkan ve yandaki binaya sıçrayan yangın maddi hasara sebep oldu.



Alınan bilgiye göre, YukarI Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan üç katlı bir mobilya mağazasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan binanın çatısına da sıçrayan yangına müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında, binalarda maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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