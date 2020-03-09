Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın - Son Dakika
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Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

6 saat önce

Ümraniye'de 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında yangın meydana geldi.

Ümraniye'de 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşın itfaiye ye haber vermesi faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre Ümraniye Tavukçu Yolu Caddesinde bulunan 4 katlı mobilya mağazasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark ettiği yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın görgü tanıklarından bir vatandaş ise," Bir anda durduk yere çatıda yangın çıktı. Bizde hemen itfaiyeyi aradık haber verdik. Söndürdüler hemen itfaiye çok hızlı geldi büyümeden" diye konuştu.

Can kaybının yaşanmadığı olayda mobilya mağazasında maddi hasar meydana geldi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Ümraniye'de mobilya mağazasının çatı katında yangın

Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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