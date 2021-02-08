Ümraniye'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına... - Son Dakika

Ümraniye'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına...
08.02.2021 23:13
Ümraniye'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ümraniye'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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