Ümraniye'de seyir halindeyken vurulmuşlardı: Polis şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Ümraniye'de seyir halindeyken vurulmuşlardı: Polis şüpheliyi yakaladı

23.08.2022 15:23

Ümraniye'de motorla seyir halinde olan iki arkadaş silahlı saldırı olmuş içlerinden Mert Cem Arslan hayatını kaybetmiş Atacak Eker ise yaralanmıştı.

Ümraniye'de motorla seyir halinde olan iki arkadaş silahlı saldırı olmuş içlerinden Mert Cem Arslan hayatını kaybetmiş Atacak Eker ise yaralanmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmanın ardından olayı gerçekleştiren şüphelinin İsmail A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

Ümraniye Esenşehir Mahallesi Merve Sokak 17 Ağustos günü saat 23: 15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mert Cem Aslan(25) ve Atacan Eker(21), motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil ile olay yerine gelen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Saldırıda yaralanan Mert Cem Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kiralık araçla gelmişler

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Mert Cem Aslan'ın üzerinden dolu silah şarjörü bulundu. Saldırıda kullanılan otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında aracı kiralayan C.P. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.P. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Asil fail yakalandı

Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalarda ise olayı geçekleştirdiği tespit edilen şüpheli İsmail A. dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cem Arslan, Cem Aslan, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de seyir halindeyken vurulmuşlardı: Polis şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de seyir halindeyken vurulmuşlardı: Polis şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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