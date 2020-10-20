Ümraniye'de motosiklet çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

Ümraniye 'de evin önünde park halindeki motosikleti çalan hırsız, çaldığı motosikleti parçalara ayırdığı depoya yapılan baskın sonucu yakalandı. Şüphelinin motosiklet çalma anı ve depoya yapılan baskın kameralara yansıdı. Motosiklet hırsızı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Ekim Salı günü saat 04.30'da Armağanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki motosikleti çalan şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Motosikletinin çalındığını fark eden O.B. polise ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler motosiklet hırsızlığı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölge ve civarda güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin olay yerine yürüyerek gelerek etrafı bir süre izledikten sonra çaldığı motosikletle hızla uzaklaştığını belirledi. Yapılan detaylı kamera çalışmasında ise şüphelinin kimliği ve depo olarak kullandığı adresi belirlendi. Ekipler, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan iş yerine 16 Ekim Cuma günü baskın düzenledi. Polis yaptığı baskında şüpheli Rıdvan F.A.' yı (29) ve O.B.'ye ait çalıntı motosiklet parçalarını ele geçirdi.

TUTUKLANDI Rıdvan F.A.'nın motosiklet ve bisiklet hırsızlığı suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BASKIN ANI KAMERADA Öte yandan şüphelinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar kameralara yansıdı. Hırsızlık sırasında ise bir kişinin olan bitenin farkında olmadan çöp attığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise şüphelinin çalıntı motosikleti parçalara ayırdığı depoya polisin baskın yaptığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.



- İstanbul