Ümraniye'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ümraniye'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

20.04.2023 03:33

Ümraniye'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Mehmet Okumuş hayatını kaybetti. Kazayı haber alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÜMRANİYE'de iddiaya göre sapağı kaçırmamak için hızla dönen motosiklet önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Okumuş hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Okumuş'un kullandığı 34 FCC 689 plakalı motosiklet, sapağı kaçırmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Motosiklet bu sırada önünde seyir halinde bulunan İBB'ye ait 34 EUS 246 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Okumuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir alarak Şile yönünde otoyolu trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Okumuş'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Mehmet Okumuş'un yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakınlarına olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ümraniye'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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