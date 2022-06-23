Motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine böyle savruldu - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine böyle savruldu

23.06.2022 13:16

Motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine böyle savrulduİSTANBUL Ümraniye'de seyir halinde olan motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine böyle savruldu

İSTANBUL Ümraniye'de seyir halinde olan motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Motosikletin çarpmasıyla havaya savrulan yaya da yol kenarındaki başka bir yayanın üzerine uçtu. Görenleri şaşkına çeviren kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye'de Altınşehir Mahallesinde dün meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir motosikletli, yolu kontrol etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mert isimli bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya, yol kenarında bulunan başka bir yayanın üzerine uçtu. Motosikletli ile motosikletin çarptığı yaya yaralanırken, yayanın üzerine uçtuğu kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazaya tanık olanlar yaralılara yardım etmeye çalışırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Motosikletin çarpmasıyla havaya savrulan yayanın başka bir vatandaşın üzerine uçtuğu kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet yolun karşısına geçen yayaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya başka bir vatandaşın üzerine çarpıyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise yerde yaralı yatan vatandaşa çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine böyle savruldu - Son Dakika

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