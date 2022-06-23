Kazada yaralanan Bayar'ın arkadaşı Emre Çelik, "İçerde oturuyorduk, önce arkadaşım Zülküf dışarı çıktı. Arkadaşı Mert de 20 saniye sonra çıktı. Mert yolun karşısına geçmek isterken, hızlı gelen bir motosikletli ona çarptı. Motosikletlinin ehliyeti yokmuş, daha 17 yaşındaymış. Kazada 3 kişi yaralandı, durumları" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA HAVAYA SAVRULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.