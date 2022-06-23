ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA HAVAYA SAVRULDU - Son Dakika
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA HAVAYA SAVRULDU

23.06.2022 15:44
ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA HAVAYA SAVRULDU

ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletli kurye çarptı.

ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan yaya, yol kenarındaki arkadaşının üzerine düştü.

Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletli kurye, karşıya geçmeye çalışan Mert Akın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Akın, yolun karşısında bekleyen arkadaşı Zülküf Bayar'ın üzerine düştü. Kazada motosikletli kurye, Mert Akın ve Zülküf Bayar yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

"MOTOSİKLETLİ 17 YAŞINDAYMIŞ, EHLİYETİ DE YOKMUŞ"

Kazada yaralanan Bayar'ın arkadaşı Emre Çelik, "İçerde oturuyorduk, önce arkadaşım Zülküf dışarı çıktı. Arkadaşı Mert de 20 saniye sonra çıktı. Mert yolun karşısına geçmek isterken, hızlı gelen bir motosikletli ona çarptı. Motosikletlinin ehliyeti yokmuş, daha 17 yaşındaymış. Kazada 3 kişi yaralandı, durumları" diye konuştu.

Görüntü dökümü

------------------------Kaza anı güvenlik kamera görüntüleri-Kaza yerinden görüntü-Görgü tanığı Emre Çelik röportaj

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
500
Ümraniye'de motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine uçtu Ümraniye'de motosikletin çarptığı yaya, başka bir yayanın üzerine uçtu İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA HAVAYA SAVRULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:48:47. #1.11#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI YAYA HAVAYA SAVRULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement