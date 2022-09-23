Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan sürücü: Arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan sürücü: Arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış

23.09.2022 17:16
Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan sürücü: Arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış

ÜMRANİYE'de trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan minibüs sürücüsü Selahattin S.'nin tutuklandığı öğrenildi.

ÜMRANİYE'de trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan minibüs sürücüsü Selahattin S.'nin  tutuklandığı öğrenildi. Bıçaklanan motosikletli Berk D.'nin serbest olduğunu öne sürdüğü Selahattin S.'nin olaydan sonra tutuklandığı kaydedilirken mahkemedeki savunmasında,  "Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış" dediği ifade edildi.

Olay geçen çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü Selahattin S., Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, Selahattin S.'yi uyarmak isteyince aralarında

tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Selahattin S. aracından bıçakla aşağıya indi. Selahattin S. 'yi annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan Selahattin S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı Berk D.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, yaşanan bıçaklı saldırı anı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Selahattin S. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Selahattin S. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe Selahattin S.'nin "Silahla basit yaralama" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Hakimlikteki ifadesinde Selahattin S.'nin, "Olay günü yolda giderken motosikletli önümü kesti. Motor sürücü ile tartışma yaşadık. Aracımda bıçak vardı. Bana saldırdığı için kendimi korumak maksatlı bıçağı aldım. Aramızda yaşanan arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış. Bu olay nedeniyle ben de yaralandım. Onda bıçak olup olmadığını görmedim. Suçumu kabul ediyorum. Ben de ondan şikayetçiyim" dediği belirtildi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan sürücü: Arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayan sürücü: Arbedede bıçak motor sürücüsünü yaralamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement