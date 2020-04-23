Ümraniye'de motosikletteki yolcunun metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de motosikletteki yolcunun metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada

Cemil ÖZDEMİR / ÜMRANİYE'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı.

Cemil ÖZDEMİR/ ÜMRANİYE'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklettekiler ağır yaralanırken, motosikletteki bir kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kaza Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde 8 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşıdan gelen ve sokağa dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi

Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı

Kadir Şeker'in avukatı: 28 Nisan'daki duruşmada Kadir'imizi salıverin diyeceğiz

İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı

ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı

Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu