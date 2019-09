Ümraniye'de nefesleri kesen drift şovu havadan görüntülendi

Ümraniye Belediyesi, otomobil tutkunlarını Ümraniye Drift Festivali'nde buluşturdu. Hekimbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde gerçekleşen festivale Ümraniyeliler akın ederken, otomobillerin drift şovu nefes kesti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Abbas Çimen'e ait araca binerek drift heyecanına ortak oldu. Araçların drift atarak lastiklerini yaktıkları o anlar İHA tarafından havadan görüntülendi.

Ümraniyeliler, Hekimbaşı Spor Tesisleri'nde gerçekleşen Ümraniye Drift Festivali'nde heyecan fırtınası yaşandı. Trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte otomobiller drift atarak lastik yaktı. Otomobil tutkunlarının akın ettiği festivale katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Abbas Çimen'e ait araca binerek usta sürücü ile birlikte drift heyecanına imza attı. Sürücüleri tek tek tebrik eden Yıldırım, hem görsel şöleni izlemeye gelen vatandaşları selamladı, hem de trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "İstanbul'da bir ilki Ümraniye Belediyesi olarak, bu kapalı alanda drift sporunun nasıl trafik kurallarına uygun yapıldığını göstermek için böyle bir festival düzenledik. Drift sporunu seven gençleri görüyorsunuz, binlerce insan var. Can güvenliği ve emniyet trafikte çok önemli. Her gün 22 kişinin öldüğü trafikte gereken eğitimi almak lazım. Driftle alakalı, bu tür tehlikeli işleri kesinlikle caddelerde, sokaklarda, şehir içinde, ana yollarda, şehirlerarası yollarda kesinlikle yapmamalı. Bu bir spor. Burada bir adrenalin meselesi var. Yüksek adrenalinle bu spor dünyada her yerde yapılıyor. Bu ihtiyacı gidermek için, mutlaka böyle düzenli bir alanda bunu yapmak lazım. Kullanımcı gençlere buralarda ileriye dönük daha düzenli yatırımlarla bu sporun burada yapılmasını temin etmek lazım. Allah korusun kaza, bela, kesinlikle trafik kurallarına uyarak, trafikte bu işlere tevessül etmemek lazım. Bu tür sporlar belli mekanlarda yapılır. Onun için de Ümraniye Belediyesi olarak bir ilki burada göstermek istedik" dedi.

Konuşmaların ardından hünerlerini sergileyen otomobil sürücüleri, drift için özel olarak hazırlanan alanda önce araçlarını sergiledi, ardından alandaki farklı noktalarda drift atarak izleyenlere görsel şölen yaşattı. Araçların nefes kesen drift şovu İHA tarafından havadan görüntülendi.

(Caner Evyapan/İHA)