Ümraniye'de Oğlu Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi
1 saat önce
Ümraniye'de dün oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Ümraniye
'de dün oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Ümraniye Esenevler Mahallesi Firüze Sokak'ta dün sabah saatlerinde Arzu Özkan
'ın evinden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Özkan'ın eşi ile oğlunu sorgulayan polis ekipleri, kadının 16 yaşındaki oğlu T.Ö. tarafından öldürüldüğünü tespit etmişti. Özkan'ın cenaze namazı bugün Kartal
Safa Camii'nde kılındı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına talihsiz kadının ailesi ve yakınları katıldı. Özkan'ın yakınları cenazede gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından cenaze Pendik
Tepeören Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 Kaynak: İHA
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