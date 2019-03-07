Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Oğlu Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Ümraniye'de Oğlu Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

1 saat önce

Ümraniye'de dün oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ümraniye'de Oğlu Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi, System.String[]
Ümraniye'de dün oğlu tarafından öldürülen annenin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Ümraniye Esenevler Mahallesi Firüze Sokak'ta dün sabah saatlerinde Arzu Özkan'ın evinden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Özkan'ın eşi ile oğlunu sorgulayan polis ekipleri, kadının 16 yaşındaki oğlu T.Ö. tarafından öldürüldüğünü tespit etmişti. Özkan'ın cenaze namazı bugün Kartal Safa Camii'nde kılındı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına talihsiz kadının ailesi ve yakınları katıldı. Özkan'ın yakınları cenazede gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından cenaze Pendik Tepeören Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Polis, Ümraniye, Güncel
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