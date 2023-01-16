Ümraniye'de oto sanayide silahlı dehşet: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de oto sanayide silahlı dehşet: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

16.01.2023 17:36

Ümraniye'de oto sanayide silahlı dehşet: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı 4 kişiyi vuran silahlı sürücüyü bir esnaf vurarak öldürdü Ümraniye'de oto sanayide iki sürücü arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan esnaf grubu ile sürücülerden birisi arasında tartışma çıktı.

Ümraniye'de oto sanayide silahlı dehşet: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

4 kişiyi vuran silahlı sürücüyü bir esnaf vurarak öldürdü

İSTANBUL - Ümraniye'de oto sanayide iki sürücü arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan esnaf grubu ile sürücülerden birisi arasında tartışma çıktı. Sürücü çıkardığı silahla tartıştığı esnaf grubuna ateş açtı. Olayda 3'ü ağır 6 kişi yaralanırken arbede sırasında sürücünün silahı yere düştü. Esnaf grubundan bir kişi de silahı alarak sürücüye ateş ederek öldürdü.

Olay, Ümraniye'de bir oto sanayide saat 15.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmaya müdahale ederek sonlandırmak isteyen esnaf grubu ile sürücülerden biri arasında küfürleşme yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan sürücü çıkardığı silahla ile tartıştığı esnafa ateş açtı. Esnaf grubu içerisinde bulunan 6 kişi vurularak yaralandı. Yaşanan arbede sırasında sürücünün silahı yere düştü. Bir esnaf, yere düşen silahı alarak sürücünün başına doğru ateş etti. Başından vurulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Silahlı sürücü ile tartışma yaşayan diğer sürücünün ise silahlı arbede esnasında olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de oto sanayide silahlı dehşet: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de oto sanayide silahlı dehşet: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı - Son Dakika
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