Ümraniye'de otobüsün alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de otobüsün alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de otobüsün alev alev yandığı anlar kamerada

6 saat önce

Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs yol kenarında alev alev yandı.

Ümraniye'de otobüsün alev alev yandığı anlar kamerada, System.String[]

Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs yol kenarında alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otobüse müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Ümraniye Gelibolu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir sürücü kursuna ait otobüs yol kenarında park halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede sardığı otobüs yol kenarında alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye, alev topuna dönen otobüse müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.


Öte yandan, otobüsün bir süredir kullanılmadığı öğrenilirken madde bağımlılarının zaman zaman otobüse girdikleri iddia edildi.


Otobüsün alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüs alev alev yanıyor ve itfaiye yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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