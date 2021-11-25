ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARTI - Son Dakika

ÜMRANİYE'de dört yol kesişiminde çarpışan otomobillerden biri savrularak önce kaldırımdaki yayaya daha sonra dükkana girdi. Kaldırımda yürüyen yaya kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, otomobilin yayaya çarptıktan sonra dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen cumartesi Ümraniye Altınşehir Mahallesi Gökyüzü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre dört yol kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri önce kaldırımdaki yayaya çarptı, daha sonra da dükkana girdi. Kazayı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan dükkandaki bir kişi ve yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dükkanda hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında dükkanda bulunan Muhammed Gümüş, "Bu dört yolda biri yukarıdan geliyordu,diğeri de sokaktan çıktı. Çarpıştıktan sonra savrulan otomobil önce kaldırımdaki yayaya daha sonra dükkana girdi. O sırada içeride müşterim vardı. O da ekmek dolabının altında kaldı. Dışardaki yayanın çok şükür durumu iyiymiş. Şimdi evinde istirahat ediyormuş" diye konuştu.