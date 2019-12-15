ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DALDI: 5 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DALDI: 5 YARALI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DALDI: 5 YARALI

6 saat önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHAÜmraniye'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı.

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DALDI: 5 YARALI, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada toplam 5 araç zarar gördü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Özer'in kullandığı 34 JD 4452 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. 5 araçta da hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

- İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kazaya karışan araçlar

-Yaşanan hareketlilik

Detaylar


Ümraniye, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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