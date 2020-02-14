ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE ÇARPARAK TAKLA ATAN CİP KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE ÇARPARAK TAKLA ATAN CİP KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE ÇARPARAK TAKLA ATAN CİP KAMERADA

6 saat önce

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kontrolden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı.

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLE ÇARPARAK TAKLA ATAN CİP KAMERADA, System.String[]

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kontrolden çıkan cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmet İ.'nin kullandığı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Cip, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak takla attı. Cip, ters dönerek durabildi. Çevredekiler tarafından cipten çıkarılan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Cip, vatandaşlar tarafından kaldırılarak düzeltildi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü Mehmet İ. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki cipin bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki araca çarpıp takla attığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Seyir halindeki cip

-Cipin yol kenarındaki araca çarpıp takla atması

AKTÜEL

-Cipin vatandaşlar tarafından kaldırılarak düzeltilmesi

-Genel ve detay görüntüler


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
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