Ümraniye'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu

Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde caddede oynayan çocuğu bir otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayı gören insanlar yardıma koşuyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Ahmet Cevdet Paşa Caddesi üzerinde 17 Eylül Cumartesi günü, 8 yaşındaki Ali Eskipınar, karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine gelirken, sürücü ambulansın gelmesini beklemeden çocuğu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Ali Eskipınar'ın taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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